Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Mittag auf rotes Terrain

Um 12:28 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 78,18 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'410 Punkten steht. Bei 78,12 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,54 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 367'946 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Mit einem Zuwachs von 11,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 26.01.2026 auf bis zu 70,29 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,14 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,50 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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