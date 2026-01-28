Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag behauptet

Mit einem Kurs von 72,78 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 13'073 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 73,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 72,21 CHF. Bei 72,94 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'397'116 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 26,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2025 (69,90 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 4,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,10 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,30 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

