Die Nestlé-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 87,03 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'859 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 86,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 86,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 110'264 Nestlé-Aktien.

Bei einem Wert von 88,43 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.11.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 1,61 Prozent zulegen. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 70,29 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 19,23 Prozent sinken.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Nestlé dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,51 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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