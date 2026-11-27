Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 87,74 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'888 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 87,87 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 86,80 CHF. Zuletzt wechselten 735'466 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,43 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.01.2026 bei 70,29 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 19,89 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 CHF, nach 3,10 CHF im Jahr 2025.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,51 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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