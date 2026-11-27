Um 12:28 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 87,05 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'862 Punkten realisiert. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 86,51 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 409'426 Nestlé-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,43 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.11.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 1,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 19,25 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,51 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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