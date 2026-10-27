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27.10.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 82,92 CHF nach.
Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 82,92 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'549 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 82,77 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,80 CHF. Bisher wurden heute 111'896 Nestlé-Aktien gehandelt.
Am 22.07.2026 markierte das Papier bei 87,09 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.
Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten.
Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte Nestlé die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2026 4,51 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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