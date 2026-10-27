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27.10.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Nestlé Aktie News: Nestlé verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 83,41 CHF abwärts.

Nestlé
83.34 CHF 0.24%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 83,41 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'596 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 82,77 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 740'810 Nestlé-Aktien.

Am 22.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,09 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 4,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,10 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,51 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3096 20.12.2030 160235651
Long 12.3452 15.12.2028 151874576
Long 5555.333 18.12.2026 129832407
Typ Hebel Verfall Valor
Short 416.65 18.12.2026 155830647
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1836 12.36 157036620
Long 12.4373 6.42 161114220
Long 28.7345 1.80 162066442
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1836 12.24 157036430
Short 10.9645 7.50 157036429
Short 21.3667 3.11 159231710
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.62 114568553
Long 8 -12.08 121877361
Long 12 7.50 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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23.10.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
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