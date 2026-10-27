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27.10.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé verbilligt sich am Dienstagnachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 83,41 CHF abwärts.
Die Nestlé-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 83,41 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'596 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 82,77 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 740'810 Nestlé-Aktien.
Am 22.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,09 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 4,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,10 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 CHF.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,51 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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