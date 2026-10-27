Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Dienstagmittag ins Minus

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 83,52 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'591 Punkten steht. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 82,77 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 374'667 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,27 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2026 bei 70,29 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 15,84 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,10 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte Nestlé die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,51 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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