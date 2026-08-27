Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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27.08.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Donnerstagvormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 78,64 CHF.
Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 78,64 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'434 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 78,61 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,86 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 251'819 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,09 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.07.2026 erreicht. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 9,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 70,29 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 11,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,10 CHF je Wertpapier.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,48 CHF je Nestlé-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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