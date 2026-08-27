Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9369 -0.1%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’601 0.2%  Bitcoin 64’375 1.2%  Dollar 0.8040 -0.1%  Öl 89.4 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850On113454047Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Micron-Aktie nach Rekordhoch: Ist der Speicherkonzern noch ein Schnäppchen?
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Suche...

Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.08.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag mit roter Tendenz

Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 78,06 CHF abwärts.

Nestlé
78.33 CHF -2.27%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 78,06 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'330 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 77,86 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,86 CHF. Zuletzt wechselten 1'147'134 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 70,29 CHF fiel das Papier am 26.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 9,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,10 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 18.02.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,48 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Nestlé-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 3 Jahren bedeutet

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.8474 17.12.2027 147391945
Long 11.8273 19.03.2027 157436283
Long 2601.9998 18.12.2026 129832407
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.881 18.06.2027 158194263
Short 195.15 18.09.2026 155830644
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2278 12.15 157036623
Long 11.4794 6.98 157036620
Long 43.3667 0.38 157436061
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8474 13.06 157975561
Short 8.1313 10.74 159231710
Short 12.7967 6.30 157689804
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 26.20 114086073
Long 8 -10.47 121877361
Long 12 14.75 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?