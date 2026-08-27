Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag mit roter Tendenz

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 78,06 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'330 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 77,86 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,86 CHF. Zuletzt wechselten 1'147'134 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 70,29 CHF fiel das Papier am 26.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 9,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,10 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 18.02.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,48 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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