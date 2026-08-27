Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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27.08.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Mittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 78,71 CHF.
Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 78,71 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'440 Punkten steht. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 78,44 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,86 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 691'755 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Bei 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 10,65 Prozent Luft nach oben. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 10,70 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.
Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,48 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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