Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.07.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagnachmittag im Minus
Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 80,35 CHF.
Um 16:28 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 80,35 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'462 Punkten steht. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 79,12 CHF. Bei 80,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1'454'424 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,39 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,90 CHF. Dieser Wert wurde am 05.08.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 13,01 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten.
Die Nestlé-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,47 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie
Deutsche Bank AG: Nestlé-Aktie erhält Hold
Nestlé-Aktie sackt kräftig ab: Absatzmengen steigen - Profitabilität bleibt unter Druck
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial
Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
16:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Starker Wochentag in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.ch)
|
15:58
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
12:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|SLI aktuell: SLI am Montagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag stabil (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel: SLI notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)