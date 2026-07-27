Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagnachmittag im Minus

Um 16:28 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 80,35 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'462 Punkten steht. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 79,12 CHF. Bei 80,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1'454'424 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,39 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,90 CHF. Dieser Wert wurde am 05.08.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 13,01 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,47 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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