Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,7 Prozent auf 110,38 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 10'787 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 110,38 CHF. Mit einem Wert von 110,28 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 171'689 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei 127,12 CHF markierte der Titel am 30.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,17 Prozent. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,42 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 6,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 21.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig standen 21'089,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nestlé 21'089,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 25.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 5,01 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

