Nestlé Aktie News: Nestlé reagiert positiv

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag im Plus. Der deutsche Leitindex klettert in die Gewinnzone. Die US-Börsen präsentieren sich freundlich. Mit schweren Kursverlusten reagierten die asiatischen Aktienmärkte auf die Ergebnisse des Zinstreffens der US-Notenbank vom Vorabend.