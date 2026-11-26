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26.11.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagvormittag ohne grosse Veränderung
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 87,14 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Im SIX SX-Handel kam die Nestlé-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 87,14 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'807 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 87,18 CHF. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 86,60 CHF nach. Mit einem Wert von 86,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 137'327 Nestlé-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,43 CHF) erklomm das Papier am 17.11.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,48 Prozent hinzugewinnen. Bei 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,34 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,10 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.
Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,51 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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