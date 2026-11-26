|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.11.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Anleger greifen bei Nestlé am Nachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 87,59 CHF zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 87,59 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'838 Punkten notiert. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 87,62 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,60 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 946'141 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,43 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 0,96 Prozent wieder erreichen. Bei 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,51 CHF je Nestlé-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie
Nestlé-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nestlé von vor 10 Jahren abgeworfen
Nestlé schliesst beschädigtes Werk in Kolumbien – Aktie legt zu
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
26.11.26
|Nestlé Aktie News: Anleger greifen bei Nestlé am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagvormittag ohne grosse Veränderung (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Freundlicher Handel: SLI zum Start des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|25.11.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|25.11.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|25.11.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Nestlé am 26.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.