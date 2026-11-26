Um 16:28 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 87,59 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'838 Punkten notiert. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 87,62 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,60 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 946'141 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,43 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 0,96 Prozent wieder erreichen. Bei 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,51 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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