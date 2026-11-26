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26.11.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 87,32 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 87,32 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'807 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 87,56 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 86,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 613'922 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Am 17.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,43 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2026 bei 70,29 CHF. Mit Abgaben von 19,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,10 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.
Voraussichtlich am 18.02.2027 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte Nestlé die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,51 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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