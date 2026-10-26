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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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26.10.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Nestlé

Nestlé Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 83,11 CHF ab.

Nestlé
82.88 CHF -0.65%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 83,11 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'491 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 83,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,18 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 125'593 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 4,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 15,43 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,15 CHF aus.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,52 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3088 20.12.2030 160235651
Long 12.4 15.12.2028 151874576
Long 5579.9995 18.12.2026 129832407
Typ Hebel Verfall Valor
Short 416.6 18.12.2026 155830647
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2452 12.78 157036620
Long 11.2595 7.80 161114221
Long 23.8057 3.08 162067362
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0017 11.79 157036430
Short 10.6821 7.04 157036429
Short 20.322 2.67 159231710
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 114568553
Long 8 -21.80 139598938
Long 12 7.51 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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23.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
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Short 15’903.17 8.90 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’504.70 26.10.2026 09:53:29
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