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26.10.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Nestlé
Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 83,11 CHF ab.
Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 83,11 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'491 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 83,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,18 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 125'593 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 4,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 15,43 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,15 CHF aus.
Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,52 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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