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26.10.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag billiger
Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 83,37 CHF abwärts.
Die Nestlé-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 83,37 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'524 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 82,74 CHF. Bei 83,18 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 935'977 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 4,27 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,29 CHF. Dieser Wert wurde am 26.01.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 15,69 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,15 CHF, nach 3,10 CHF im Jahr 2025.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,52 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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