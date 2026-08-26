Nestlé Aktie News: Anleger greifen bei Nestlé am Vormittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 80,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'577 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 80,22 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 80,13 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 95'840 Aktien.

Am 22.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,09 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 8,59 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,29 CHF am 26.01.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,36 Prozent.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,14 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,48 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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