Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 80,31 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'580 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 80,79 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,13 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 727'904 Nestlé-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,09 CHF) erklomm das Papier am 22.07.2026. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 7,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 70,29 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 14,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,10 CHF je Wertpapier.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,48 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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