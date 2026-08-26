Nestlé Aktie News: Nestlé macht am Mittwochmittag Boden gut

Um 12:28 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 80,14 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'589 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 80,47 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,13 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 315'052 Nestlé-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 8,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 14,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,48 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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