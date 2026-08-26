Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9382 0.0%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’594 -1.4%  Bitcoin 63’355 0.7%  Dollar 0.8051 0.0%  Öl 87.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Sunrise Communications138622040Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So verdienen Reiseblogger Geld
Erste Schätzungen: Adobe präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
Roche-Aktie: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn
Suche...

Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2026 12:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé macht am Mittwochmittag Boden gut

Nestlé Aktie News: Nestlé macht am Mittwochmittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 80,14 CHF.

Nestlé
80.15 CHF 0.56%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 80,14 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'589 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 80,47 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,13 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 315'052 Nestlé-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 8,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 14,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,48 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 3 Jahren bedeutet

Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3388 18.12.2026 138986506
Long 12.4589 15.12.2028 151874576
Long 803.6 18.09.2026 156216066
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.994 18.06.2027 158194263
Short 803.6 18.09.2026 155830644
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1115 12.67 157036622
Long 12.1758 6.78 157036617
Long 25.1125 2.46 157975114
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1115 12.16 157036429
Short 10.7147 7.58 159231710
Short 20.09 3.27 157689804
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 22.59 114086073
Long 8 -13.09 121877361
Long 12 11.47 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
20.08.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
17.08.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

26.08.26 SMI nimmt Allzeithoch ins Visier
26.08.26 Marktüberblick: Ölpreise unter Druck
26.08.26 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
26.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Neue Long-Impulse?
25.08.26 Logo WHS Nvidia – kann der 5-Billionen-US-Dollar-Konzern einmal mehr überraschen?
25.08.26 Julius Bär: 11.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Bank AG
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’190.89 19.37 S3CBQU
Short 15’477.42 13.97 SIBJOU
Short 16’061.65 8.97 SZB73U
SMI-Kurs: 14’554.31 26.08.2026 17:30:00
Long 13’995.24 19.76 SPBMIU
Long 13’681.71 13.97 SGBNXU
Long 13’076.90 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Nestlé am 26.08.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

DroneShield-Aktie sackt zweistellig ab: Halbjahresbericht enttäuscht
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie trotzdem im Minus
Stadler-Aktie springt mit +22% auf Zweijahreshoch: Umsatz und Betriebsgewinn legen deutlich zu
NVIDIA Aktie News: NVIDIA fällt am Abend
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
Siemens Energy-Aktie kaum verändert: Abspaltung der Dampfturbinen-Sparte läuft
Goldpreis: Hochspannung vor aktuellen Inflationsdaten
Wiederholt Druckenmiller seinen NVIDIA-Fehler bei der Micron-Aktie?
Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Vormittag an Fahrt
NVIDIA Aktie News: NVIDIA verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Top-Rankings

Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management hat auch im zweiten Quartal 2026 zahlreich ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
GMO, das Value-Haus von Jeremy Grantham, verdoppelt seine Wetten auf zwei umstrittene Tech-Werte ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Verm ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.