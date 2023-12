Nestlé Aktie News: Nestlé verteuert sich am Mittag

Um 12:28 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 97,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 11'145 Punkten notiert. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 97,35 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 96,65 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'671'427 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 116,84 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 16,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 96,12 CHF fiel das Papier am 20.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,11 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nestlé am 25.04.2023 vor. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 22'238,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Nestlé 22'238,00 CHF umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,84 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

