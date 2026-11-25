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25.11.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé zeigt sich am Mittwochvormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 87,24 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'858 Punkten tendiert. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 87,53 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,77 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 165'795 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2026 bei 88,43 CHF. Gewinne von 1,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 19,43 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus.
Voraussichtlich am 18.02.2027 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,51 CHF je Nestlé-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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