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25.11.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittwochmittag mit Kursplus
Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 87,46 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 87,46 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'849 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 87,83 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 86,77 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 660'914 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Am 17.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,43 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 70,29 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,63 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.
Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,51 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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