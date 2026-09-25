Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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25.09.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Freitagvormittag schwächer
Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 77,67 CHF ab.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 77,67 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'983 Punkten liegt. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 77,65 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 169'527 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 87,09 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2026). Mit einem Zuwachs von 12,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,29 CHF am 26.01.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 9,50 Prozent sinken.
Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,14 CHF belaufen.
Die Nestlé-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Nestlé dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,48 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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