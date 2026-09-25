Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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25.09.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé verliert am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 77,23 CHF.
Die Nestlé-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 77,23 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'943 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 77,21 CHF aus. Mit einem Wert von 77,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 701'516 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Am 22.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 12,77 Prozent Luft nach oben. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 8,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,10 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,48 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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