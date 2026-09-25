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25.09.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé verliert am Nachmittag

Nestlé Aktie News: Nestlé verliert am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 77,23 CHF.

Nestlé
77.20 CHF -0.53%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 77,23 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'943 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 77,21 CHF aus. Mit einem Wert von 77,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 701'516 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 12,77 Prozent Luft nach oben. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 8,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,10 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,48 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4661 18.06.2027 157436285
Long 772.9 18.12.2026 158464287
Typ Hebel Verfall Valor
Short 8.4011 17.12.2027 158194264
Short 386.45 18.12.2026 157036860
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1601 12.73 140186235
Long 12.0766 6.85 157036621
Long 29.7269 1.75 157036616
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3352 13.86 157975561
Short 11.3662 7.06 157689804
Short 21.4694 2.88 160676483
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.33 114568553
Long 8 -11.76 121877361
Long 12 15.90 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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21.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
18.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
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Long 13’057.28 13.77 SPSB7U
Long 12’504.91 8.94 S9OBOU
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