Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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25.09.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 77,42 CHF.
Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 77,42 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'971 Punkten liegt. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 77,34 CHF nach. Bei 77,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 456'814 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,09 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.07.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,49 Prozent. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Abschläge von 9,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,14 CHF.
Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,48 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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