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25.08.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag im Minusbereich

Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 80,16 CHF ab.

Nestlé
80.32 CHF 0.27%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 80,16 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'442 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 79,97 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,23 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 68'220 Aktien.

Am 22.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,09 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,65 Prozent. Am 26.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 70,29 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 CHF, nach 3,10 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,48 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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