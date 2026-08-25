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25.08.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Nestlé

Nestlé Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Nestlé

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 79,55 CHF.

Nestlé
79.70 CHF -0.50%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 79,55 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'494 Punkten notiert. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 79,30 CHF nach. Bei 80,23 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 535'455 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.07.2026 markierte das Papier bei 87,09 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,48 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 26.01.2026 auf bis zu 70,29 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 13,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,14 CHF je Nestlé-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Nestlé dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2026 4,48 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 797.5 16.10.2026 158827679
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.2155 18.06.2027 158194263
Short 398.15 18.09.2026 155830644
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Long 7.0575 12.79 156216357
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 9.711 8.43 159231710
Short 16.9426 4.09 157689804
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Long 8 -11.71 121877361
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