Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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25.08.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 79,79 CHF.
Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 79,79 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'478 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 79,73 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,23 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 280'612 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,09 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Am 26.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 70,29 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 13,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,14 CHF je Nestlé-Aktie.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,48 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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