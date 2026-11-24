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24.11.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Nachmittag nordwärts
Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 85,99 CHF zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 85,99 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'758 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 85,99 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 715'541 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Am 17.11.2026 markierte das Papier bei 88,43 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,84 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 70,29 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 18,26 Prozent sinken.
Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,14 CHF ausgeschüttet werden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Nestlé dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,51 CHF je Nestlé-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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