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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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24.09.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagvormittag höher

Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagvormittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Nestlé. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 77,27 CHF nach oben.

Nestlé
77.60 CHF 0.89%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 77,27 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'910 Punkten steht. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,36 CHF an. Bei 77,12 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77'722 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 12,71 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,29 CHF ab. Mit Abgaben von 9,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,14 CHF je Nestlé-Aktie.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,48 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 775.5001 18.12.2026 158464287
Typ Hebel Verfall Valor
Short 8.6167 17.12.2027 158194264
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 22.7735 2.62 160676483
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Long 12 15.51 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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17.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
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