Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag freundlich

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 77,87 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'946 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 78,05 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 77,12 CHF. Bisher wurden heute 617'396 Nestlé-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,09 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 11,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 26.01.2026 auf bis zu 70,29 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,10 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,14 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,48 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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