Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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24.09.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagmittag gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 77,85 CHF zu.
Um 12:28 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 77,85 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'903 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 77,88 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 77,12 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 355'490 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2026 auf bis zu 87,09 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,87 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,29 CHF am 26.01.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. Nestlé dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.
Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,48 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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