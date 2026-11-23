Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 84,91 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'552 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 84,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 84,66 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 165'210 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,43 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2026 bei 70,29 CHF. Mit einem Kursverlust von 17,22 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 18.02.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Nestlé.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,51 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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