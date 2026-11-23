Die Nestlé-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 84,58 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'700 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 84,23 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 84,66 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 1'171'664 Aktien.

Bei einem Wert von 88,43 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.11.2026). 4,55 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,29 CHF am 26.01.2026. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 20,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 CHF, nach 3,10 CHF im Jahr 2025.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Nestlé.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,51 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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