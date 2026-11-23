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23.11.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Mittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 85,30 CHF ab.
Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 85,30 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'652 Punkten steht. In der Spitze büsste die Nestlé-Aktie bis auf 84,60 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,66 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 585'654 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 88,43 CHF erreichte der Titel am 17.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 3,67 Prozent zulegen. Bei 70,29 CHF fiel das Papier am 26.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,60 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,14 CHF belaufen.
Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,51 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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