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23.10.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit Abschlägen

Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 83,61 CHF.

Nestlé
83.42 CHF -1.82%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 83,61 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'516 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 83,45 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 84,68 CHF. Bisher wurden heute 577'147 Nestlé-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 4,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,29 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,93 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,10 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,15 CHF belaufen.

Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,50 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.3437 15.12.2028 151874576
Long 5554.6665 18.12.2026 129832407
Typ Hebel Verfall Valor
Short 416.6 18.12.2026 155830647
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2452 12.38 157036620
Long 11.2595 7.40 161114221
Long 23.8057 2.64 162067362
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0017 12.30 157036430
Short 10.6821 7.56 157036429
Short 20.322 3.17 159231710
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 18.23 114086073
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SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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