Nestlé Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Nestlé

Um 16:28 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 83,25 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'451 Punkten realisiert. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 83,15 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 84,68 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'458'101 Nestlé-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,09 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.07.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,61 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 70,29 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 18,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,15 CHF je Nestlé-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Nestlé.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,50 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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