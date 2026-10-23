|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.10.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 83,60 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 83,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'447 Punkten steht. Bei 83,15 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,68 CHF. Bisher wurden via SIX SX 965'658 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 22.07.2026 markierte das Papier bei 87,09 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Am 26.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 70,29 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,92 Prozent.
Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,15 CHF ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. Am 17.02.2028 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,50 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie
Nestlé-Aktie springt an: Nahrungsmittelriese gewinnt beim Wachstum an Tempo
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Nestlé-Aktie
Nestlé-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
23.10.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Nestlé Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Nestlé (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Nestlé-Aktie mit Hold in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Nestlé-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Aktie (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Analyse: Market-Perform-Bewertung für Nestlé-Aktie von Bernstein Research (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Nestlé am 23.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.