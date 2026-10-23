Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 83,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'447 Punkten steht. Bei 83,15 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,68 CHF. Bisher wurden via SIX SX 965'658 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.07.2026 markierte das Papier bei 87,09 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Am 26.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 70,29 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,92 Prozent.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,15 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. Am 17.02.2028 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,50 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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