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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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23.09.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 77,55 CHF.

Nestlé
77.41 CHF 0.35%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 77,55 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'999 Punkten notiert. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 77,78 CHF aus. Bei 77,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 103'251 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 12,30 Prozent zulegen. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Mit Abgaben von 9,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,14 CHF belaufen.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,48 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 775 18.12.2026 158464287
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.8101 18.06.2027 158194263
Short 387.5 18.12.2026 157036860
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3846 12.17 139598962
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Long 28.7037 2.04 157036616
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4583 13.59 157975561
Short 11.5672 6.80 157689804
Short 22.7941 2.64 160676483
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Long 8 -12.95 121877361
Long 12 15.58 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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