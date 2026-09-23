Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 77,55 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'999 Punkten notiert. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 77,78 CHF aus. Bei 77,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 103'251 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 12,30 Prozent zulegen. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Mit Abgaben von 9,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,14 CHF belaufen.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,48 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie robust: Russland-Geschäft wird trotz Zwangsverwaltung normal weitergeführt

Nestlé-Aktie und Roche-Aktie: Keine Steuerung nach kurzfristigen Aktienkursbewegungen - So reagieren die Valoren

Deutsche Bank AG: Hold-Note für Nestlé-Aktie