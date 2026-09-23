Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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23.09.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittwochvormittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 77,55 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 77,55 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'999 Punkten notiert. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 77,78 CHF aus. Bei 77,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 103'251 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Bei 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 12,30 Prozent zulegen. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Mit Abgaben von 9,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,14 CHF belaufen.
Die Nestlé-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.
Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,48 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
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