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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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23.09.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag mit Verlusten

Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 76,95 CHF.

Nestlé
76.92 CHF -0.28%
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Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 76,95 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'978 Punkten notiert. Bei 76,67 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 792'299 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 11,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 8,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,14 CHF je Nestlé-Aktie.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,48 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.0344 20.12.2030 159690411
Long 770.2 16.10.2026 159012810
Typ Hebel Verfall Valor
Short 8.1074 17.12.2027 158194264
Short 385.1 18.12.2026 157036860
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2355 12.44 140186235
Long 12.4226 6.54 157036621
Long 33.487 1.42 157036616
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.266 11.94 159231710
Short 10.8479 7.45 157689804
Short 19.7487 3.27 160676483
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.93 114568553
Long 8 -12.42 131587279
Long 12 16.30 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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18.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
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