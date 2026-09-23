Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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23.09.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittwochmittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 77,69 CHF.
Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 77,69 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'964 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 77,78 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,20 CHF. Bisher wurden heute 366'640 Nestlé-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 9,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,14 CHF.
Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,48 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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