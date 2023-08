Nestlé Aktie News: Nestlé verteuert sich am Mittwochmittag

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 105,12 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 11'013 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 105,22 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 104,22 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 420'511 Nestlé-Aktien.

Am 26.08.2022 markierte das Papier bei 117,38 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 102,78 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 25.04.2023 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Nestlé hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22'238,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22'238,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Nestlé dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,93 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

