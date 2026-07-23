Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag im Ausverkauf

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 7,1 Prozent auf 80,03 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'154 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 79,77 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 82,00 CHF. Bisher wurden heute 5'449'878 Nestlé-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 87,09 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 8,82 Prozent zulegen. Am 05.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,66 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,10 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 CHF.

Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,43 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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