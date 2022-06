Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert auf rotem Terrain

Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0.8 Prozent auf 108.48 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 10'460 Punkten notiert. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 107.94 CHF nach. Bei 109.00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'891'625 Nestlé-Aktien.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5.14 CHF je Aktie belaufen.

Das Schweizer Unternehmen Nestlé zählt zu den grössten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser etc.), Milchprodukten und Süsswaren werden auch pharmazeutische Produkte, Spezialnahrungsmittel, Babyprodukte und Artikel für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, Smarties und Wagner. Für Kind und Eltern hat Nestlé die Marken Alete, Bübchen und Mamalete im Angebot. Dazu kommen Produkte für Heimtiere, etwa die Marken Felix und Beneful.

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Julius Bär wird Jobs bei Merrill Lynch streichen

Redaktion finanzen.ch