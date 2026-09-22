Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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22.09.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé wird am Vormittag ausgebremst
Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 76,66 CHF ab.
Um 09:28 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 76,66 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'950 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 76,66 CHF. Bei 76,73 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 88'032 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,09 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.07.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,29 CHF am 26.01.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2026 4,48 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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