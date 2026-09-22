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22.09.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé wird am Vormittag ausgebremst

Nestlé Aktie News: Nestlé wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 76,66 CHF ab.

Nestlé
76.80 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 76,66 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'950 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 76,66 CHF. Bei 76,73 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 88'032 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,09 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.07.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,29 CHF am 26.01.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2026 4,48 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4854 21.12.2029 160235644
Long 12.4355 20.12.2030 159690411
Long 2569.9998 18.12.2026 129832407
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.7595 18.06.2027 158194263
Short 771 18.12.2026 157036860
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3465 15.79 140440158
Long 10.7083 8.13 160910469
Long 35.0455 1.53 157036616
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4135 11.83 159231710
Short 11.1739 7.35 157689804
Short 21.4167 3.17 160676483
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.11 140185882
Long 8 -12.50 121877361
Long 12 16.18 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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18.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
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Short 15’372.26 8.95 SGB5HU
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Long 13’080.71 13.89 S2B8UU
Long 12’501.31 8.89 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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