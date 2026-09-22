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22.09.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé verteuert sich am Dienstagnachmittag

Nestlé Aktie News: Nestlé verteuert sich am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 77,38 CHF.

Nestlé
77.14 CHF 0.54%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 77,38 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'958 Punkten tendiert. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 77,54 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 76,73 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 636'785 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2026 auf bis zu 87,09 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 11,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,29 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,10 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,14 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 18.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte Nestlé die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,48 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 7.3667 17.12.2027 147391945
Long 12.4661 16.06.2028 157230655
Long 772.9 18.12.2026 158464287
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.6613 18.06.2027 158194263
Short 386.45 18.12.2026 157036860
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4772 11.91 139598962
Long 11.9 6.85 157036621
Long 28.6481 1.75 157036616
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3352 13.93 157975561
Short 11.3662 7.12 157689804
Short 22.0829 2.94 160676483
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Long 5 27.36 114086073
Long 8 -12.69 121877361
Long 12 15.81 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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16.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
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