Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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22.09.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé verteuert sich am Dienstagnachmittag
Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 77,38 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 77,38 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'958 Punkten tendiert. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 77,54 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 76,73 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 636'785 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2026 auf bis zu 87,09 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 11,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,29 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,10 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,14 CHF belaufen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 18.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte Nestlé die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,48 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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