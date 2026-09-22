Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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22.09.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé stabilisiert sich am Dienstagmittag
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Nestlé. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Nestlé-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 77,13 CHF.
Mit einem Wert von 77,13 CHF bewegte sich die Nestlé-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 13'997 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 77,16 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 76,55 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 76,73 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 401'692 Nestlé-Aktien.
Bei 87,09 CHF markierte der Titel am 22.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,91 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,29 CHF ab. Mit Abgaben von 8,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,10 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,48 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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